Na Opčinah spet svetovni pokal v umetnostnem kotalkanju

Športno društvo Polet bo letos spet gostilo tekmo svetovnega pokala v umetnostnem kotalkanju: med 21. in 28. majem bo na Pikelcu na sporedu druga etapa svetovne kotalkarske serije Artistic Intenational Series. Pod okriljem svetovne kotalkarske zveze se bo svetovni niz začel v Paragvaju med 8. in 15. majem. Nato se bo tekmovanje selilo v Evropo, točneje na Opčine. Najboljši na obeh tekmovanjih pa si bodo priborili pravico do nastopa na finalu svetovnega pokala v Argentini med 12. in 18. junijem.

Tako kot že lani bodo na Opčinah tekmovale v vseh kategorijah samo ekipe državnih reprezentanc, kdo bo zastopal Italijo in Slovenijo pa še ni znano.

Velik športni dogodek, ki bo k Poletu privabil okrog 400 tekmovalcev (pa še vse spremljevalce), se bo začel s spektaklom na kotalkah na Velikem trgu v Trstu 20. maja, v nedeljo 21. pa bo še uradno odprtje tekmovanja vedno v središču mesta.

Vstopnice za vsa tekmovanja so že na voljo na spletni strani sedmakcup.it.