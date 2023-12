Na Primorskem najboljši judoistka, kajtar in rokometašice

Judoistka Andreja Leški, jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek in rokometašice ŽRK Mlinotest Ajdovščina so letošnji zmagovalci nagrade naš športnik 2023, ki jo že deseto leto izbiramo v enotni kategoriji športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, regionalni RTV center Koper in Primorske novice. Najboljši športniki in ekipe v letošnjem letu so nagrado prejeli na slavnostni podelitvi v Kopru. Prireditev je organiziral domači TV Koper-Capodistria, vodila pa sta jo radijski voditelj na Radio Trst A Matej Nadlišek in sodelavka televizijske oddaje Športel Jasmina Gruden. Za glasbeni vložek je poskrbela pevka Eva Boto.

Leški stopila na evropski vrh

Judoistka Andreja Leški je prvič postala najboljša primorska športnica. Šestindvajsetletna Koprčanka, sicer članica ljubljanskega JK Bežigrad, je novembra v Montepellieru postala evropska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov. Pred tem je maja osvojila srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Dohi. Njen naslednji cilj so olimpijske igre v Parizu. Ostale nominiranke: Ana Bucik, Nuša Fegic, Jana Germani, Alja Kozorog in Mirta Velikonja Grbac.

Vodišek ubranil lansko zmago

Olimpijska kolajna je tudi cilj zmagovalca v moški konkurenci, Tonija Vodiška, ki je ubranil lansko lovoriko najboljšega primorskega športnika. V letošnji sezoni je 23-letni koprski jadralec v razredu formula kite osvojil srebrno odličje na svetovnem prvenstvu v Haagu in priboril Sloveniji kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Ostali nominiranci: Luka Božič, Vlatko Čančar, Adam Gnezda Čerin, Jani Kovačič in Jernej Terpin.

Ajdovke druga sila v Sloveniji

Rokometašice ajdovskega Mlinotesta so po letu 2021 spet stopile na ekipni prestol. V minuli sezoni so osvojile drugo mesto – za nepremagljivim Krimom – v slovenskem državnem prvenstvu, v evropskem pokalu pa se prebile do osmine finala. Ajdovska dekleta z uspešnimi nastopi nadaljujejo tudi v letošnji sezoni. Ostale nominirane ekipe: OK Gen-I Volley, ŠD Košana, BK Ilirska Bistrica, AŠZ Jadran in ŽRK Trgo ABC Izola.