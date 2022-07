Na prvi tekaško-ledeniški tekmi je zmagal Tadei Pivk

AOSTA – Gorski tekač in turni smučar iz Žabnic Tadei Pivk se je pred kratkim spet izkazal na mednarodni ravni. V dvojici s Francom Collejem je osvojil tekaško-plezalno preizkušnjo SkyClimb Mezzalama by Dynafit v Dolini Aoste, ki so jo letos prvič organizirali. Gre za »poletno« sestro turnosmučarskega tekmovanja Mezzalama, ki se ponaša s traso, ki teče na najvišji nadmorski višini na svetu.

Start in cilj letošnje prve poletne preizkušnje, v kateri pa v nasprotju s pomladansko različico morajo tekmovalci preteči ledeniško okolje, je bil v kraju Saint-Jacques v dolini d’Ayas, 25 kilometrska trasa z 2533 metri višinske razlike pa je vodila tudi mimo vrha Castore (4226). Dvojica Pivk–Collè je razdaljo pretekla v treh urah 43 minutah in 29 sekundah, kar je tudi rekord trase. Drugouvrščena dvojica Cavallo-Basso je bila na cilju 16 minut kasneje.