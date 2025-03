Na specialno olimpijado v Turin se odpravlja kar 16-članska slovenska ekipa

Turin, nekoč že olimpijsko in paraolimpijsko prizorišče, bo v letu pred naslednjimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami gostilo tudi zimske svetovne igre specialne olimpijade.

Slovenski športniki, ki bodo marca nastopali na zimskih igrah specialne olimpijade, so se danes predstavili v Ljubljani. Letos bodo igre potekale v Turinu med 8. in 15. marcem. V slovenski ekipi je 16 aktivnih udeležencev.

Tekmovanja, poleg Turina bo gostitelj še smučarsko središče Sestriere, bodo potekala med 8. in 15. marcem. Kot so sporočili prireditelji, bo aktivnih udeležencev več kot 1500 iz 102 držav. Na igrah bo pomagalo še 2000 prostovoljcev, poleg tega bo s športniki več kot tisoč trenerjev in drugih spremljevalcev.

Slovenijo bo zastopalo 16 športnikov, ki bodo tekmovali v treh od osmih panog na igrah: šest v alpskem smučanju, šest v smučarskem teku in štirje v krpljanju. Na igrah bodo (brez slovenske udeležbe) tekmovali še v plesu, umetnostnem drsanju, dvoranskem hokeju, hitrostnem drsanju na kratke proge in deskanju na snegu.

Slovenske športnike bo v Turinu spremljalo še šest trenerjev, dva delegata ter zdravnica. Vodja slovenske delegacije na igrah je Suzana Bohorč.

Slovenska reprezentanca se je predstavila danes v Ljubljani, dogodek pa je potekal pod častnim pokroviteljstvom slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki je udeležence odprave tudi nagovorila in jim zaželela veliko uspehov.

Zbrane je pozdravil tudi veleposlanik Italije v Ljubljani Giuseppe Cavagna ter nekdanji as v smučarskih skokih Jernej Damjan. Slavnostne predstavitve odprave sta se udeležila tudi Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja, krovne nacionalne organizacije za parašport, ter Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.