Na Športelu tokrat o košarki

V oddaji Športel na TV Koper Capodistria so se sogovorniki z voditeljem Malalanom pogovarjali o košarki. Martin Ridolfi, ki zaradi poškodbe letos ne igra, je govoril o Jadranu Motomarice in ugotavljal, zakaj ne gre vse tako, kot bi lahko pričakovali, o Boru Radenski in Breg, ki nastopata v košarkarski C-ligi silver, pa sta spregovorila predsednik KK Bor Edi Sosič ter športni direktor Brega Boris Salvi. Vsak je orisal položaj ekipe in nasploh delovanja društva.

V prispevkih so poročalli o derbiju 1. amaterske lige med Mladostjo in Zarjo, o tekmi nogometašev Sistiane Sesljana, košarkarjih Kontovela in odbojkarjih Olympiee.

