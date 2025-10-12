Na startni liniji je vse nared

Udeleženci in gledalci Barcolane so se zbudili v čudovito jutro. Posadke so se na morje začele odpravljati ob rahli burjici, ki pa naj bi tekom jutra upadla. Med 1865 udeleženci Barcolane bo tudi bivša zmagovalka Barcolane, Američanka Wendy Schmidt, ki se bo regate udeležila z majhno barko, melges 24. Jadrnica ima isto ime kot velikanka, s katero je Smidtova dobila 54. Barcolana - Deep Blue. Melges 24 bo Američanka tudi krmarila. Ob 10. uri na startni črti veter z jakostjo 6 vozlov, pred Miramarskim gradom 12 vozlov s sunki okrog 15 vozlov.