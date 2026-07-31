Na tradicionalnem tekmovanju okrog 40 jahačev

Tridnevno bogato športno dogajanje na Dolgi kroni, kjer bo domače društvo Dolga Krona organiziralo tradicionalno konjsko tekmovanje v disciplini TREC (ta združuje orientacijo, dresuro in preskakovanje ovir), se začenja danes z veterinarskimi in drugimi potrebnimi pregledi, da bodo prve jutrišnje tekme stekle nemoteno.

Kot je povedal predsednik JD Dolga Krona Andrej Kosmač, bo letos tekmovalo okrog 40 jahačev, tako da so pri društvu zadovoljni s številom prijav. Tekmovalci prihajajo iz številnih italijanskih dežel, Madžarske in Avstrije. Tudi Dolga Krona pa lahko računa na vrsto domačih tekmovalcev, ki jih bo okrog 15, tako v članski kot v mladinski konkurenci. Nekateri so že izkušeni, nekateri pa se bodo prvič preizkusili v tekmovanju.