Umrl legendarni italijanski nogometaš Franco Baresi

Nekdanji italijanski nogometni branilec Franco Baresi, kapetan Milana v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, v času ko je italijanski klub osvojil tri evropske naslove in šest naslovov italijanskih prvakov, je umrl, je danes sporočil milanski klub. Star je bil 66 let.

»Celotna zgodovina Milana je v solzah zaradi smrti Franca Baresija. Njegov zgled in integriteta bosta za vedno vtisnjena v DNK kluba, kot tudi njegovi ikonični dres s številko 6,« je na omrežju X zapisal AC Milan, katerega Baresi je leta 2020 postal tudi častni podpredsednik.

Baresi je celotno igralsko kariero preživel pri Milanu, za italijansko reprezentanco, s katero je leta 1982 osvojil tudi naslov svetovnih prvakov in igral v finalu leta 1994, pa je zbral 81 nastopov. Po več kot 20 letih profesionalne kariere in 700 uradnih tekmah za klub se je upokojil oktobra 1997. Več tekem je zbral le njegov obrambni partner in še ena milanska legenda Paolo Maldini.

V zadnjem času se je Baresi soočal z zdravstvenimi težavami, odkar je avgusta lani prestal operacijo pljuč in začel zdravljenje z imunoterapijo. Milan je danes sporočil žalostno vest, vendar ni navedel vzroka njegove smrti.