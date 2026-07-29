Nogometaši Juventine in Krasa Repen po poletnem premoru že na delu

Nogometaši Juventine in Krasa Repen, ki bodo tudi v sezoni 2026/27 nastopali v elitni ligi, so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono. V obeh taborih je prišlo med poletjem do precejšnjih sprememb tako v igralskem kadru kot v tehničnem štabu. V prvi vrsti sta ekipi zamenjali trenerja: na klop štandreške Juventine se je usedel Luca Buonocunto, repenski Kras pa po novem vodi nekdanji poklicni nogometaš Luigino Sandrin.

Obe ekipi sta pomladili svoje vrste, kot to velevajo nova pravila za igranje v deželni elitni ligi (od prve minute bosta morala igrati vsaj dva nogometaša letnika 2007 ali mlajša). Omeniti velja tudi, da sta tako Juventina kot Kras Repen izgubila svoja lanska »bomberja«, in sicer Thomasa Bregantija (17 golov), ki se je preselil h Chionsu, ter Maksa Barišića (16), ki bo branil barve Cjarlinsa Muzane v D-ligi.

Težko je v tem trenutku napovedati, kako uspešna bosta v prihajajoči sezoni Juventina in Kras Repen, pričakovanja pa so vendarle kar velika. Štandrežci so lansko prvenstvo sklenili na sedmem mestu z 52 točkami, osvojili pa so pokal elitne lige in se nato na državni fazi prebili do četrtfinala. Repenci pa so sezono končali s tremi točkami več in bili mesto višje, medtem ko so v pokalnem tekmovanju izpadli že po skupinskem delu. Ponovitev lanske sezone, vsaj kar se tiče prvenstva, je za oboje minimalni cilj, želja po izboljšanju rezultata pa ostaja kot vedno največja motivacija.

Tako Juventina kot Kras Repen bosta že kmalu odigrala tudi prve pripravljalne tekme, saj se bo tekmovalna sezona začela čez manj kot mesec dni. Italijanski pokal elitne in promocijske lige (nova »mešana« formula predvideva devet skupin po štiri ekipe vsaka) se bo namreč začel že v soboto, 22. avgusta. Uvodni krog elitne lige, v kateri bo tudi v prihajajoči sezoni igralo 18 ekip, pa bo na vrsti v nedeljo, 6. septembra.