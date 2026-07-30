Maja Antoni državna prvakinja s članskim četvercem

Za mlado nabrežinsko veslačico Majo Antoni je uspešno državno prvenstvo v Barletti v disciplini beach sprint (ta bo v Los Angelesu 2028 nova olimpijska panoga). Na njem je namreč v članski kategoriji v mešanem četvercu osvojila zlato kolajno. S klubskimi kolegi Saturnie (v postavi so bili Benvenuto, Ferrio, Zerboni, Antoni in krmar Pianello) je tako bila prvič v karieri uspešna v članski konkurenci.

»Bila je zelo lepa tekma, zmagali pa smo prepričljivo. Na plažo smo prišli veliko pred drugo ekipo, nato pa sem morala jaz teči do gumba, ker sem bila na četrtem mestu v čolnu,« je pojasnila Maja Antoni in dodala: »Tako sem tudi letos z državnega prvenstva odnesla en naslov in sem ponosna nase. Ponosna sem tudi zato, ker je trener izbral mene, da bi tekmovala v tej ekipi, saj bi lahko tudi koga drugega.«

Antoni se je na državnem prvenstvu sicer preizkusila tudi v enojcu v starostni skupini U19, a ji ta tekma ni šla po načrtih. Najprej so veslačice tekmovale v »time trial«, saj so jim izmerili čas tekmovanja. Najboljših osem pa se je uvrstilo v izločilne boje. Nabrežinska veslačica se je v prvem delu tekmovanja dobro odrezala, saj je dosegla tretji čas. V prvem izločilnem boju pa se ji je ponesrečilo, zaradi močnih valov se ji je prevrnil čoln, ki jo je tudi zadel v glavo in je tako morala odstopiti, a ji nesreča ni pustila posledic.

Zadnji dan državnega prvenstva v Barletti pa so potekale še kvalifikacije za mednarodna tekmovanja. »Prve štiri so se uvrstile na svetovno prvenstvo, kar meni ni uspelo. Imela sem nekaj težav s hrbtom, ki jih do takrat nisem povsem odpravila. Ker sem tekmovala več dni, sem to občutila v hrbtu in se selekcija ni izšla povsem po mojih željah,« je pojasnila Maja Antoni. Uspelo pa se ji je uvrstiti na prestižno mednarodno tekmovanje Coupe de la Jeunesse, kjer bo tekmovala v dvojcu z Eleonoro Diamanti Lelli.