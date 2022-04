Na vetrovni Palmi Omari tretja, Germani sedma

Na Palmi se je prva regata za svetovni pokal začela tudi za jadralke v razredu 49er FX.

Po prvih treh plovih odlično kaže Tržačankama Carlotti Omari (članica Fiamme Gialle, sicer še članica TPK Sirena) in Svevi Carraro, ki sta na visokem tretjem mestu. V posamičnih plovih sta bili 1., 4. in 9. Tekmovalka TPK Sirena Jana Germani pa je z Giorgio Bertuzzi na zelo dobrem sedmem mestu: po 16. mestu v prvi regati sta drugi in tretji plov dokončali visoko na 3. in 4. mestu. Vodita Nizozemki Van Aanholt in Duetz. Tudi včeraj je veter pokazal zobe, sunki so dosegli 23 vozlov.

V razredu 470 mešanih posadk vodita Italijana Giacomo Ferrari in Bianca Caruso. Na prvi mednarodni regati pa sta krstni nastop dočakala Slovenca, večkratna olimpijka Tina Mrak in Jakob Božič, ki sta trenutno na 18. mestu po štirih plovih.

Koprčan Toni Vodišek pa je v novem olimpijskem razredu formule kite zmagal v vseh štirih plovih uvodnega dne in s štirimi točkami vodi. Koprčan, najboljši na svetovni lestvici, prvo mesto deli s Francozom Benoitom Gomezom, ki je v svoji skupini prav tako dobil vse štiri plove.