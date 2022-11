Na voljo vstopnice za SP v nordijskem smučanju Planica 2023

Danes se je začela prodaja dnevnih vstopnic za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023, ki bo potekalo med 21. februarjem in 5. marcem 2023, je sporočila Smučarska zveza Slovenije. Cene vstopnic se gibljejo od 15 evrov do 64 evrov za stojišča. Navijači bodo lahko spremljali najmanj dve tekmi na dan, bogat glasbeni program in številne dogodke na različnih prizoriščih.

Spektakel bodo tudi podelitve odličij v Planica Nordijskem parku v Kranjski Gori, na t.i. Medal plaza, kjer bo 21. februarja 2023 potekala tudi otvoritvena slovesnost.

OK Planica je skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo skrbno oblikoval program svetovnega prvenstva. Obisk tekmovalnega dne je zastavljen tako, da si obiskovalci v enem dnevu lahko ogledajo več športnih panog; tudi med tednom ne bodo prikrajšani za športne užitke.

Otroci do šest let si bodo lahko tekme svetovnega prvenstva ogledali brezplačno, za otroke med 7 in 14 let pa bo veljal 50 odstotni popust.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo razglasili 24 svetovnih prvakov in še dvakrat toliko prejemnikov srebrnih in bronastih odličij v treh panogah: v teku na smučeh, nordijski kombinaciji in smučarskih skokih.