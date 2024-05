»Ni jim bilo dovolj napredovanje, želeli so biti brezhibni«

Zadovoljstvo ob doseženem napredovanju v državno B-ligo je bilo po zmagi SloVolleya s 3:1 proti Pordenonu zasluženo zelo veliko in glasno. Trener združene ekipe Ambrož Peterlin je po začetnem slavju (in mokrem tušu) med drugim poudaril, da je letošnje napredovanje sad dela dveh let: »Če ne bi bilo lanske sezone, ne bi bilo niti letošnje. To napredovanje bi zato rad delil z vsemi, ki so v projektu od začetka, z društvi, ki so si ta projekt zamislila, z Lorisom (Maniajem), ob katerem sem se dve sezoni učil, in seveda z vsemi igralci, ki so verjeli v projekt in prišli pomagat ob vsakršni težavi.«

Peterlin je vedel, da jih proti Pordenonu v zadnjem krogu skupine za napredovanje čaka težka preizkušnja: »Vse do konca 3. niza nisem bil prepričan, da smo v B-ligi. Največ pa sem vesel za fante, ki jim ni bilo dovolj napredovanje v B-ligo, a so hoteli prvenstvo zaključiti brezhibno. In to je odličen znak.«

Ambrož Peterlin bo tudi trener ekipe v B-ligi. Izbiro je takoj po tekmi spet potrdil predsednik Sloge Tabor Andrej Maver, ki z Olympio in drugimi slovenskimi društvi, ki se ukvarjajo z moško odbojko, vodi projekt SloVolley. Nastopanje ekipe v B-ligi seveda ni pod vprašajem, Maver pravi, da si zdaj po uradnem napredovanju želijo tudi čim prej postaviti ekipo na noge: »Imamo trenerja, zdaj pa želimo čim prej sestaviti ekipo. V B-ligi želimo biti konkurenčni, nočemo biti le enoletni obiskovalci državne lige.«

Zelo zadovoljni so bili seveda tudi igralci, med njimi se je po 26 zmagah v prav tolikih nastopih v moški C-ligi veselil tudi kapetan letošnje ekipe Simon Komjanc. »Vedeli smo, da ne bo lahko. Ker je Pordenone igral sproščeno, je tudi manj grešil, mi pa smo v prvem nizu igrali zelo zakrčeno. Škoda, da se ni izšlo, a v nadaljevanju smo znova dokazali, kot smo to počeli že celo sezono, da se znamo pobrati. Čakanje na napredovanje je bilo vsekakor mučno. Z letošnjo formulo prvenstva čisto vse do zadnje tekme, skrakta do danes, nismo vedeli, kdaj nam bo preskok uspel. Ves čas smo morali ohranjati zbranost, ni bilo dovoljeno, da bi kaj popustili. Šestindvajset zaporednih zmag ni od muh, če vemo, da so proti nam vsi igrali na nož,« je zaključil Komjanc.

Repensko dvorano Colja so včeraj zapolnili številni navijači in simpatizerji ekipe, ki so bučno navijali do konca in se po zmagi tudi veselili uspeha.

Tekma proti Pordenonu se za SloVolley sicer ni začela najbolje, saj so Peterlinovi varovanci zaigrali v prvem nizu zelo zakrčeno. Pordenone je to izkoristil in hitro povedel 1:5 in še 3:7. Počasi se je SloVolley le sprostil, a naleta nasprotnikov, ki so v tem nizu zelo malo grešili, ni uspel zaustaviti. V končnici je bilo tesno, točko na točko: prvo zaključno žogo si je priigral Pordenone 23:24, Jerič jo je izničil, a so tekmeci z napadom in blokom zaključili niz v svojo korist. Hladna prha pa je dobro dela SloVolleyu, ki je v drugem nizu stopil na igrišče skorajda prerojen. Sproščenost je pridobival sicer že v končnici prvega niza, ko je vendarle izboljšal tudi sprejem, od drugega niza dalje pa si je tudi s preciznejšo obrambo priigral več protinapadov. V drugem nizu so Komjanc in ostali hitro povedli in držali vajeti v svojih rokah do konca. Za napredovanje je bil nato odločilen tretji niz, ki je bil do rezultata 14:14 izenačen, nato pa je SloVolley prevzel manjši naskok. Bilo je še 18:16 in 20:17, dlje od 19. točke pa Pordenone spet ni zmogel. Po 25. točki je bil čas le za nekaminutno slavje ob doseženem napredovanju, kmalu pa se je tekma morala nadaljevati. Četrti niz je bil zgodba zase: SloVolley je z igralci, ki so dotlej sedeli na klopi, povsem prevladal proti površnemu Pordenonu (tudi tekmeci so izkoristili igralce s klopi) in suvereno s 25:12 osvojili niz in tekmo. K zmagi so tako prispevali čisto vsi igralci, nastop je zbral tudi pomočnik trenerja Corsi.