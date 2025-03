Na ZOI v Milanu in Cortini več kot 100-članska slovenska odprava

Vlada RS se je na današnji 145. redni seji seznanila s predstavitvijo projekta zimskih olimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Milanu ter Cortini d’Ampezzo. Slovenska odprava na ZOI bo predvidoma štela do 50 športnikov, skupaj s spremljevalnim osebjem bo več kot 100 članov ekipe. Zeleno luč je dobila tudi slovenska hiša.

Na ZOI bo nastopilo več kot 2900 športnikov iz 90 držav, organizatorji pričakujejo 1,6 milijona obiskovalcev, dve milijardi TV-gledalcev in 3,25 milijarde dosega na družbenih omrežjih, so v sporočilu za javnost zapisali na vladi.

Slovenski športniki se bodo pomerili v devetih športnih panogah. V Olimpijskem komiteju Slovenije si prizadevajo, da bi slovenskim zimskim športnikom, podobno kot na poletnih igrah v Parizu 2024, zagotovili optimalne pogoje za pripravo na najpomembnejše tekmovanje.

S tem bodo imeli še boljšo priložnost za doseganje vidnejših tekmovalnih rezultatov, so zapisali na vladi, kar pa zahteva dodatna finančna vlaganja.

Uspeh slovenske hiše na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 je dokazal njen potencial kot platforme za povezovanje in promocijo Slovenije, so prepričani na vladi. OKS si zato prizadeva, da bi slovenska hiša 2026 zaživela tudi na zimskih olimpijskih igrah. Slovenska hiša bi bila v središču Dolomitov v Cortini.

»To bo priložnost, da svetu pokažemo veličino slovenskega naroda ne le v športu, temveč tudi v kulturi, turizmu in gospodarstvu. Slovenska hiša je odlična platforma za povezovanje slovenskih in mednarodnih partnerjev ter ustvarjanje novih priložnosti za sodelovanje in promocijo slovenskih blagovnih znamk, kot je I FEEL SLOVENIA,« so še zapisali v vladnem sporočilu za javnost.