Nagradili bodo najboljše

V torek bo v Cankarjevem domu letošnja prireditev Športnik leta. Ob 17.30 bodo znani nasledniki Janje Garnbret, Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili najboljši v 2021. Letos se bo začela nekoliko prej kot običajno, prenos pa bo na TV SLO 2. Razglasitev najboljših športnic, športnikov in ekip v državi je bila predlani zaradi epidemije covida v studiu RTV Slovenija prvič v zgodovini brez gledalcev, lani pa sredi decembra zaradi omejitvenih ukrepov pred polovično zasedeno Gallusovo dvorano in brez družabnega srečanja. To letos bo, prav tako bodo lahko zasedeni vsi sedeži največje dvorane največjega kulturnega hrama v državi. Na prireditvi bo tudi predsednik države Borut Pahor, ki bo ob 15.00 pripravil tudi svoj zadnji sprejem za športnike v predsedniški palači. Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športna novinarja Gašper Bolhar in Irena Shyama Hlebš. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Lačni Franz, ki se po več kot štirih desetletjih ustvarjanja poslavlja od odrov. Režiserka je Urška Žnidaršič, karikature letošnjih dobitnikov bo tako kot lani izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, za videovsebine na zaslonih pa bo skrbel Miha Mramor. Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, in jih je oblikoval Luka Tratnik. DŠNS bo prireditev tudi letos organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, olimpijske plamenice za olimpijske medalje, zlate plakete pa bodo dobili trenerji teh športnikov.