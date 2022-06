»Najbolj ganljive so bile Pahorjeve pohvale«

Po sobotni tekmi med Italijo in Slovenijo oziroma pravem košarkarskem prazniku sredi Trsta smo se pogovorili z Jadranovim menedžerjem Borisom Vitezom, ki je bil glavni pobudnik tega dogodka.

S končnim obračunom ste lahko pri AŠZ Jadran več kot zadovoljni, drži?

Seveda. Če pogledamo, kaj je bilo storjenega od februarja dalje, smo lahko zelo ponosni. Ne le mi kot društvo ampak celotna slovenska narodna skupnost v Italiji. Kar se je prejšnji teden zgodilo v Trstu, je za vse nas nekaj izrednega.

Deležni ste bili številnih pohval. Katere so vas pred ali po sobotni tekmi še posebej razveselile?

Gotovo so bile zelo pomembne in ganljive pohvale predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja po tekmi. Na štiri oči se mi je javno zahvalil za darilo, ki smo ga pripravili vsem Slovencem od dnevu slovenskega državnega praznika.

Košarkarska zveza Slovenije je javno pohvalila Jadranovo gostoljubnost. Reprezentanco ste povabili na večerjo v Dom Bistrò pri Briščikih. Kaj nam lahko razkrijete o tistem večeru?

Bilo je izredno doživetje. Tako košarkarji kot ostali člani reprezentance so se sprostili. Šlo je za trenutek druženja, pogovarjanja, petja in veselja. Vzdušje je bilo zelo sproščeno. Reprezentanco je treba spoštovati za to, kar je dala na razpolago, od ekipe do organizacije. Od prvega dne je KZS podprla ta projekt. Izredno ponosni so tako oni kot mi, da nam je s skupnimi močmi uspelo. To nam bo dalo novega elana za naprej in še več motivov za bodoče skupne pobude. Imeti takega partnerja, kot je KZS, je za nas zelo pomembno. Gre za svetovno košarkarsko velesilo in nenazadnje za naše sosede.