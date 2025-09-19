Namiznotenisači Krasa pripravljeni na novo sezono

Nekateri namiznotenisači niti ne vedo, kdaj se je ena sezona končala in kdaj se začenja nova, saj so vestno trenirali vse poletje. Večinoma pa so lopar znova prijeli v roke 11. avgusta, ko so se začeli pripravljati na novo sezono, ki trka na vrata. Nekatere ekipe Krasa bodo namreč prvenstva začele že to nedeljo.

Kot običajno je zgoniško društvo v sredo predstavilo ekipe za letošnjo sezono. Priložnost pa so izkoristili tudi za to, da so nagradili tiste posameznike, ki so se v lanski najbolj izkazali. Predsednik Športnega krožka Kras Luciano Milič je pri tem izpostavil naslov paralimpijskega prvaka Mattea Parenzana in dosežke Erika Pauline, ki je z italijansko reprezentanco U15 postal evropski prvak in se uvrstil na tretje mesto na svetovnem prvenstvu.

»Čaka nas naporna sezona. Veliko breme bodo ekipna prvenstva, kjer smo si zadali visoke cilje,« je izpostavila tehnična vodja pri Krasu Sonja Milič. V najrazličnejših prvenstvih (od državnih do deželnih lig in paralimpijcev) bo Kras imel 18 ekip. Najvišje postavljena bo tudi v letos ženska ekipa v A2-ligi. Kot znano je ekipa lani napredovala v najvišjo ligo, a so pri Krasu ugotovili, da ji ne bi mogli biti kos in so se ji zato odpovedali. Ekipo bo sestavljala dvojica Miličevih, in sicer Katja in Martina, pridružila pa se jim bo še mlada Leelo Han Vukelja (letnik 2009).

Želijo si napredovanja

Najvišje ambicije so si pri Krasu postavili v moški B1-ligi, iz katere želijo napredovati. Ambicioznega cilja pred sezono ne skrivajo, kljub zavedanju, da to ne bo lahko. Ekipo Kras Bellariva so tudi dodobra okrepili. Ob domačemu Eriku Paulini bosta v prihodnji sezoni igrala drugokategornik iz Trenta Jacopo Endrizzi ter mladinski in članski reprezentant Slovenije Brin Vovk Petrovski. Ekipo pa bodo dopolnili še namiznotenisači, ki bodo nastopali v C1-ligi, to so Federico Carmeli, Matteo Parenzan in Jan Slavec.