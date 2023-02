V košarkarski C-ligi gold se konec tedna začenja druga faza prvenstva. Jadran Monticolo&Foti se bo jutri ob 20. uri na domačem parketu na Opčinah pomeril proti Boznu, ki je bil drugi v zahodni skupini. Nastope v zlati skupini začenja Jadran z doto 4 točk. Pred sabo ima sicer šest ekip, a vseeno cilja na preboj na zgornji del lestvice. Pred jutrišnjo tekmo smo se pogovorili z Jadranovim menedžerjem Borisom Vitezom.

Kakšno je vzdušje v ekipi pred začetkom odločilnega dela sezone?

Vzdušje je pozitivno. Fantje so imeli teden dni premora, v katerem so imeli tako čas za proslavljanje pusta kot za sanacijo poškodb. Milisavljevic se vrača v polno formo, prav tako Bunc. Ekipa je dejansko popolna in zdrava, le Zidaric je moral zaradi delovne prakse v tujini predčasno zaključiti sezono.

V boj za prvo mesto, ki prinaša neposredno napredovanje, se boste težko vključili, saj Montebelluna starta z 10 točkami. Kakšen je dejansko Jadranov realen cilj?

Od boja za sam vrh nismo še odpisani. Montebelluna ima resda lepo prednost, ni pa nepremagljiva. Lani smo jo v gosteh že ugnali. Naš cilj je priti cim višje, po možnosti med prve štiri in si tako zagotoviti prednost domačega igrišča v play-offu, ki prinaša še tri napredovanja.

Možnosti za napredovanje v novo meddeželno ligo so vendarle realne. Ste pripravljeni na morebitno igranje na višji ravni?

Napredovanje bi prineslo veliko navdušenja med igralce in odbornike, pa tudi med pokrovitelje. Društvo je pripravljeno na preskok, čeprav to predstavlja dodatno finančno breme. Meddeželna liga se bo vsekakor še naprej v glavnem odvijala v Trivenetu, bodo pa tudi daljša gostovanja v Emiliji-Romanji.

Kaj menite o reformi članskih lig v prihodnji sezoni?

Za zdaj sem zelo skeptičen. Zdi se mi, da je košarkarska zveza Fip nekoliko zmedena. Tekmovalna formula letošnje C-lige gold je sicer zanimiva, uvedba nove meddeželne lige pa me ne prepriča. Podvojili se bodo stroški za registracijo »tujih« košarkarjev (t. i. parametri), kar bo velika težava za mnoge klube. Za nas pa je dodatna težava ta, da bi si morali v meddeželni ligi poiskati novo igrišče. Telovadnica na Opčinah je registrirana za 100 gledalcev, predpisi za višjo ligo pa zahtevajo dvorano za 250 gledalcev. Zdaj sploh ne vemo, kje bi lahko igrali. Res žalostno pa je, da slovenski klubi v Italiji ne premoremo neke svoje dostojne športne dvorane.