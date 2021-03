Novi ciklus tržaškega Allianza sloni na mladih in ambicioznih košarkarjih. Med temi je tudi 24-letni Davide Alviti, ki je Dalmassonovo ekipo okrepil lani poleti in takoj postal eden izmed nosilcev igre. Alviti, ki je doma iz Alatrija v Laciju, si je z dobrimi nastopi v dresu Allianza (v povprečju dosega 10,8 točke, 5 skokov in 1,3 asistence na dvoboj) priboril tudi vpoklic v državno reprezentanco.

Najprej klasično vprašanje za novinca: kako počutite v Trstu?

Mesto mi je všeč, čeprav še nisem uspel uživati v lepotah Trsta. To pač zaradi vseh koronavirusnih omejitev. Ko sem prost, se rad sprehajam po nabrežju in se naužijem novih energij ob morju. Kar se pa tiče igrišča, se v ekipi počutim res dobro. Tukaj sem našel to, kar sem iskal. Trener mi zaupa, soigralci so super. Vse je pozitivno, naredil sem pravo izbiro.

Kaj vam je od Trsta najbolj všeč?

Poleg Velikega trga, ki je eden najlepših trgov, ki sem jih kdaj videl, mi je všeč vožnja z avtomobilom po Obalni cesti. Obožujem barve zaliva ob sončnem zatonu.

Kdo od soigralcev je vaš vodič?

Vsi so zelo razpoložljivi. Vsakič, ko kaj vprašam, dobim kar nekaj napotkov. Med soigralci in člani strokovnega štaba je veliko Tržačanov, tu je še Juan Fernandez, ki je v Trstu že štiri leta. Skratka izbire ne manjka, vsi mi radi pomagajo.

V letošnji sezoni ste izboljšali čisto vse statistične podatke v primerjavi z lansko, ko ste igrali pri Trevisu. Kje bi še radi napredovali?

Rad bi napredoval v vseh pogledih igre. Sam pravim, da več stvari imaš v nahrbtniku, bolj ti bodo le-te koristile. Rad bi dosegal še več točk, skokov, asistenc, pridobljenih žog, seveda pa bi rad čim bolj zmanjšal število napak v igri.