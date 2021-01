»Navdušila me je ideja o reprezentanci Slovencev v Italiji«

Predsednik deželne nogometne zveze Ermes Canciani (letnik 1956), doma iz kraja San Giovanni al Natisone (San Zuan dal Nadison v furlanščini), je človek, ki ljubi stik z ljudmi, nogomet in šport v širšem pomenu besede. Tudi njega je pandemija popolnoma zmedla. »Nikoli ne bi niti zdaleč pričakoval, da bi nam lahko nek virus tako zagrenil življenje. V nekaj dneh oziroma tednih nam je zmanjkala vsakdanja rutina. Nič več kavice v baru in aperitiva, zmanjkale so nedeljske tekme, obisk pri prijatelju je bil prepovedan, marsikdo je tudi ostal doma brez službe. Vsi čakamo na normalizacijo. Pot do nje pa je žal še dolga,« je v daljšem intervjuju za Primorski dnevnik dejal Canciani, ki so ga pred kratkim na skupščini v Lignanu potrdili (drugi mandat) za prvega moža deželne FIGC LND.

