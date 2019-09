Navijaški naval v Pariz: Zdravljica pod Eifflovim stolpom

PARIZ - Slovenija je v Parizu. To je v nedeljo v francoski prestolnici mogoče zelo dobro videti in občutiti. Navijači so povsod in čeprav jih ne bo toliko kot v Stožicah, že pred finalom odbojkarskega evropskega prvenstva skrbijo za glasno prepoznavnost Slovenije. Slovenijo je po uvrstitvi odbojkarske reprezentance v četrtfinale in nato polfinale evropskega prvenstva zajela navijaška mrzlica.

Takšnih navijačev, ki so jih v agencijah lahko prešteli, je po ocenahokrog 2000. Še vsaj dvakrat toliko pa naj bi bilo takšnih, ki so seodločili za pot v lastni režiji.

Veliko navijačev je v Pariz prihajalo že v soboto, večina pa danes zjutraj. Okolica dvorane je bila že v zgodnjih urah obarvana v modro, zeleno in belo, skorajda vsak navijač, ki je stopil iz avtobusa ali kombija, pa je imel na sebi nekaj prepoznavno slovenskega.

»Prišli smo iz Gorenjske, iz Radovljice, potovali smo 12 ur. Odločili smo se po polfinalu, da gremo. Ni bilo večjih težav na poti, vstopnice pa že imamo. Pričakujemo napeto tekmo in našo zmago,« je pojasnila ena odnavijačic iz te skupine.

Navijanja pa je bilo veliko že nekaj ur pred tekmo v središču mesta. Razlegali so se slovenski napevi, seveda ni manjkala harmonika, vsakih nekaj minut je ena od skupin začela Kdor ne skače, ni Slovenc ... in v nekem trenutku se je zdelo, da se bo razgledna terasa kar podrla, saj seje tudi sama tresla v slovenskem ritmu.

Za trening pred popoldansko tekmo so navijači nato že na Trocaderoju razvili tudi velikansko zastavo, ki je postala zaščitni znak tekem v Stožicah, ter zapeli himno - tako, kot jo bodo v dvorani, ko se bo ob 17.30 začel finale.

Težko je bilo oceniti, koliko je bilo navijačev na tem neuradnem zbirališču pred tekmo. Nekateri so prihajali, drugi že odhajali, nekaterim se je že mudilo do Bercyja, drugi so sklenili, da bodo ure do tekme izkoristili še za kakšno okrepčilo ali morda za ogled Eifflovega stola, pred katerim so danes sicer poskrbeli za lepo slovensko kuliso. In tudi pariški javni prevoz je bil danes slovenski: v marsikaterem vagonu podzemne železnice so domači potniki lahko ugotovili, da Slovenci zelo radi skačejo ...