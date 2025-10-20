Nekdanji tržaški košarkarji priskočili na pomoč deklici iz Sežane

Ob 10-letnici dejavnosti je dobrodelno združenje Un canestro per te ODV prekoračilo državno mejo in ponudilo konkretno pomoč štiriletni deklici iz Sežane. Mala Evelyn boleha za redko spinalno mišično atrofijo (SMA2) in je – tako kot pred nekaj leti deček Kris s Koprskega, ki je tedaj moral na zdravljenje v ZDA – uspešno prestala gensko terapijo, ta je po novem na voljo tudi v Ljubljani. A raven, ki jo je deklica dosegla, s tem da s pomočjo namenskih opornic spet samostojno hodi, zahteva vsakodnevno motorično in respiratorno fizioterapijo. Ob pomoči, ki jo nudi državni zdravstveni sistem, pa terapije bremenijo starše za dodatnih tisoč evrov mesečno. Združenje Un canestro per te je zato preko posredovanja legende primorske košarke Zorana Lazarevskega sklenilo priskočiti na pomoč Evelynini družini in na dogodku ob obletnici delovanja dobrodelne ustanove bodo staršem vročili ček v višini 20 tisoč evrov. Večer bo v gledališču Luttazzi v Skladišču 26 v starem tržaškem pristanišču v sredo, 22. oktobra, ob 20.30. Nastopila bosta priljubljena komika Maxino in Flavio Furian, novinar Roberto Degrassi in gledališki igralec Gianfranco Pacco pa se bosta v besedi sprehodila po desetletni zgodovini združenja, ki je spravilo pod streho več človekoljubnih projektov, pomagalo je med drugim tudi ob poplavah v Sloveniji. Dogodek bo povezoval novinar Guido Roberti.

Un canestro per te so ustanovili jeseni 2015, ko se je skupina prijateljev – nekdanjih košarkarjev na čelu z Davidejem Monticolom, ki je še danes predsednik, zbrala, da bi pomagala bivšemu igralcu Bora in Sokola Dariu Tomasiniju, ki je ostal na invalidskem vozičku po prometni nesreči z motorjem. Na prireditev vabijo poleg predstavnikov oblasti in donatorjev tudi košarkarske ekipe s Tržaškega, da mladi spoznajo preko dobre prakse UCPT pomen solidarnosti, prijateljstva in pomoči sočloveku.