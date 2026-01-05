Nika Prevc zmagovalka prve tekme smučarskih skakalk v Beljaku

Slovenka Nika Prevc je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala smučarskih skakalk v Beljaku. Dvajsetletna Prevc je za skoka 94,5 in 94 metrov dobila 247,9 točke. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder z 2,7 točke zaostanka, tretja pa Nemka Selina Freitag, ki je zaostala 13,4 točke.

Prevc, ki je pred tem dobila tudi novoletno turnejo dveh večerov, je tako prišla do šeste zmage v sezoni in skupno 28. Obenem pa je prevzela tudi skupno vodstvo, saj je doslej vodilna Japonka Nozomi Maruyama tokrat slabše opravila svoje delo. Potem ko je bila v prvi seriji šesta, je tekmo končala kot osma.

V finalu so od Slovenk nastopile še deveta po prvem skoku Nika Vodan, ki je bila 17. z 203,6 točke, Taja Terbovšek, ki je po 17. mestu v prvi seriji končala kot 23. s 196,3 točke, in Katra Komar, ki je bila 26. s 194,4 točke.

Brez finala pa sta ostali Maja Kovačič s 34. mestom in Tinkara Komar s 40.

V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.