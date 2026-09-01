Popravka DS in SVP o izvolitvi poslanca slovenske narodnosti

Demokratska stranka (DS) in Južnotirolska ljudska stranka (SVP) se v zvezi z novim volilnim zakonom tudi v senatu, podobno kot v poslanski zbornici, zavzemata za olajšano oziroma zagotovoljeno izvolitev poslanca slovenske narodnosti. Senatorka Tatjana Rojc je nekoliko dopolnila popravek poslanskih kolegov Debore Serracchiani in Giannija Cuperla, senator Meinhard Durnwalder je v dogovoru s stranko Slovenska skupnost vložil vsebinsko enako dopolnilo poslancev Dieterja Stegra, Renate Gebhard, Manfreda Schulliana ter Franca Manesa. »Slovenska« popravka bo obravnaval senatni odbor za ustavna vprašanja, ki bo nocoj pričel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica odobrila sredi julija. Ker bo senat spremenil prvotni predlog, se bo zakon v drugo branje vrnil v poslansko zbornico, tako da je pričakovati, da bodo nova volilna pravila stopila v veljavo enkrat jeseni. Seveda, če se ne bo reforma med parlamentarno potjo znašla pred novimi ovirami.DS je v poslanski zbornici umaknila popravek o slovenski manjšini, o katerem torej poslanci niso glasovali. Popravek SVP je bil zavrnjen. Proti so glasovali predstavniki vladne koalicije, medtem ko se je leva sredina vzdržala.