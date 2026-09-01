Izraelski zunanji minister prihaja v Slovenijo

Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar v začetku septembra obiskal Slovenijo. Datuma obiska izraelskega kolega ni razkril, na novinarski konferenci na Blejskem strateškem forumu pa je potrdil, da bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki bo po poročanju medijev prihodnji teden.

»Izraelski zunanji minister bo obiskal Slovenijo. Dogovorjeni smo in takšen je načrt,« je v pogovoru za Val 202 dejal minister Kajzer. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal. Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov, obravnavali še druge teme.Tudi na novinarski konferenci na Bledu Kajzer ni razkril datuma obiska, kot je dejal, pa bo »najverjetneje sovpadal« z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji.

»Mislim, da v začetku septembra, zdaj nisem bil pozoren, lahko da je deveti, mislim, da je v teh dneh,« je odgovoril na vprašanje, ali lahko potrdi poročanje medijev, da bo obisk potekal 9. in 10. septembra. Kot je dodal, se bodo bilateralni stiki, ki jih ima Slovenija, okrepili tudi z Izraelom. »Vemo, da je bila sprejeta odločitev s strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra.« Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.Na MZEZ datuma obiska vodje izraelske diplomacije doslej niso potrdili. Portal N1 pa je v ponedeljek poročal, sklicujoč se na interno gradivo vlade, da bo obisk prihodnji teden, 9. in 10. septembra. Prihodnjo sredo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi slovensko-izraelski poslovni forum. V prvem delu bo razprava o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom, nato bodo sledila individualna srečanja med slovenskimi in izraelskimi podjetji, namenjena neposrednemu povezovanju ter pogovorom o konkretnih možnostih sodelovanja.