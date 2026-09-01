V Ulici Brigata Casale zagorel tovornjak

V Ulici Brigata Casale je danes okoli 16.30 zagorel tovornjak. Voznik se je pravočasno umaknil pred zublji, v požaru se je nadihal strupenih plinov, zaradi česar so mu morali pomagati reševalci službe 118, ki so ga odpeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico. Na kraj so prihiteli tudi tržaški gasilci, naleteli so na velik požar, ki je zajel zadnji del vozila in se razširil na travo ob cesti. Zublje jim je uspelo obvladati in preprečiti, da bi se požar razširil. Da bi lahko gasilci nemoteno pogasili požar in odpravili posledice nesreče, so lokalni policisti začasno zaprli Ulico Brigata Casale, med Reško ulico in Ulico Carnaro.