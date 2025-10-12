Nogometna sobota: »poker« Krasa, kriza Sesljana

NOGOMET
ELITNA LIGA
Chiarbola Ponziana – Kras Repen 0:4 (0:2)
Strelci: 4. Šolaja, 26. Barišič, 65. Perić, 71. Pitacco
Kras Repen: Bužan, De Lutti, Ferluga, Catera, Rajčević (Pacor), Male, Perhavec (Ianezic), Krivičić (Pagano), Šolaja (Pitacco), Perić (Buzzai), Barišič. Trener: Božič.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Trieste Victory Academy 1:2 (0:0)
Strelci: 60. Lo Perfido (TVA) 11-m, 76. D. Colja, 81. Madotto (TVA)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Venutti, Greco (Tomasetig), A. Kerpan, E. Colja (Pizzignano), Almberger, M. Crosato, Disnan, D. Colja (Interlandi), Francioli (Villatora), Carnese. Trener: Motta.