Športna sobota

Nogometna sobota: »poker« Krasa, kriza Sesljana

V 7. krogu nogometne elitne in promocijske lige

Jan Grgič |
Opčine |
11. okt. 2025 | 18:06
    Nogometna sobota: »poker« Krasa, kriza Sesljana
    Napadalec Krasa Repen Maks Barišič (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Chiarbola Ponziana – Kras Repen 0:4 (0:2)

Strelci: 4. Šolaja, 26. Barišič, 65. Perić, 71. Pitacco

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Ferluga, Catera, Rajčević (Pacor), Male, Perhavec (Ianezic), Krivičić (Pagano), Šolaja (Pitacco), Perić (Buzzai), Barišič. Trener: Božič.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Trieste Victory Academy 1:2 (0:0)

Strelci: 60. Lo Perfido (TVA) 11-m, 76. D. Colja, 81. Madotto (TVA)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Venutti, Greco (Tomasetig), A. Kerpan, E. Colja (Pizzignano), Almberger, M. Crosato, Disnan, D. Colja (Interlandi), Francioli (Villatora), Carnese. Trener: Motta.

