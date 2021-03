Nogometne sezone je konec!

Kocka je padla. Nogometni klubi v deželi Furlaniji - Julijski krajini lahko dokončno pospravijo žoge in ostale rekvizite v skladišča. Na današnji seji državne nogometne zveze LND v Rimu so odločili, da je sezone uradno predčasno konec. Dokončno so prekinili članska deželna amaterska (vključno z elitno ligo) in tudi vsa mladinska prvenstva. Sezona 2020/21 na papirju ne bo obstajala. Tudi napredovanj in izpadov ne bo. V prihodnji sezoni se torej obeta elitna liga z dvajsetimi (ali celo več) ekipami. Nogometno elitno ligo so sicer dokončno prekinili v naši deželi in Umbriji. Ostali še niso vrgli puške v koruzo in bodo skušali na kak način nadoknaditi zamujeno. Vprašanje pa kako?