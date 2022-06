Nova »pošiljka« vstopnic za tekmo Italija – Slovenija

Za prestižno pripravljalno tekmo med košarkarskima reprezentancama Italije in Slovenije, ki se bosta pomerili v soboto, 25. junija, v tržaški športni dvorani Allianz Dome, so do včeraj prodali približno 3500 vstopnic, kolikor jih je bilo v prvem delu predprodaje na razpolago. Pred nekaj urami pa je na spletni portal Vivaticket prišla nova »pošiljka« kart, teh je zdaj približno 1300. Večina novih mest je na razpolago na tribuni za košem (curva nord), cene pa se gibljejo med 21,50 in 26,50 evra na prvem nivoju ter med 11,50 in 16,50 evra na drugem nivoju. Ko bodo pošle še te vstopnice, bodo v predprodaji na razpolago še preostale, tako da je zelo verjetno, da bo dvorana na dan tekme popolnoma razprodana (Allianz Dome uradno sprejme 6943 gledalcev).