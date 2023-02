Novi "fitovci" so ... Roberta, Gabriela, Srečko in Giulio

Imamo jih. Gina je izbrala. Pravzaprav ni izbirala samo fitnes trenerka Gina Lazarević, ampak celoten njen trenerski štab, ki ga sestavljajo Nik Figek, Andrej Guštin in Anja Lenarčič. Do začetek julija bodo v naši akciji Postani fit tudi ti 6.0 hujšali in spreminjali postavo ter stil življenja štirje srečneži, od skupnih enajst prijavljenih kandidatov: Roberta Chirani, Srečko Gruden, Gabriela Pieri in Giulio Taucer.

Najstarejši kandidat

Vsi štirje so včeraj opravili že drugi trening. »Pravzaprav je šlo za neke vrsto uvajanja in testiranja. S kolegi moramo razumeti, s katerimi težavami se kdo ubada in podobno. Sploh ni začetku nihče ne bo dvigoval niti ene uteži,« je dejala Lazarevičeva, ki se že veseli novega izziva. »Ni nam bi lahko izbirati, saj so bili profili posameznikov res raznoliki. Na koncu smo se odločili za te štiri kandidate, ki imajo različne potrebe. Recimo, da so se vsi prijavili, da bi shujšali in da bi zožili pas. A recimo, da sem sama že opazila tudi druge prioritete. Od dosedanjih šestih izvedb bo Srečko Gruden doslej najstarejši kandidat, saj je star 79 let. Zame bo to velik izziv, saj želim, da bi se Srečko, ki je zelo energična oseba, počutil še bolje in da bi bil v veliko boljši formi. Z njim bomo poskusili izboljšati držo ter izboljšati nekaj kilogramov predvsem v trebušnem delu. Veliko bomo delali tudi na gibljivosti.

Mamica Roberta

Roberta je bila drugič mamica in njeno telo je šlo po dveh porodih skozi velike napore. Dobro vem, saj imam tudi jaz malega otroka. Z njo bomo delali na drugačen način. Roberta potrebuje tonifikacijo telesa in delali bomo tudi na moči. Vsekakor bo tudi hujšala

Giulio, Gabriela ... koleno

Nato sta še Giulio in Gabriela. Giulio je rekreativen športnik in še rad smuča. Zaradi tega bo moral izgubiti nekaj kilogramov. Popravili bodo asimetrije mišic v spodnjih udih, saj je prestal tudi operacijo kolenskih vezi. Nato bomo poudarek dali na moči in drži.

Težave s kolenom ima tudi Gabriela, s katero se bomo osredotočili na ojačanje stabilizatorjev. Skušali bomo obenem izboljšati gibalne vzorce in telesno držo.

Daljši članek in začetne meritve vseh kandidatov v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku