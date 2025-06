Novi Jadranov trener je Matija Jogan

Znano je, kdo bo po Walterju Vatovcu prevzel trenerske vajeti Jadranove članske ekipe, ki si je pravkar zagotovila obstanek v meddeželni B-ligi. Vodstvo združene ekipe je trenerski položaj zaupalo Matiji Joganu (letnik 1977). Barkovljan je svojo športno pot začel kot košarkar Bora, v istem klubu je tudi opravil prve trenerske korake. Od leta 2002 se je v glavnem ukvarjal z žensko košarko (sodeloval je tudi s klubom Schio), v minuli sezoni pa je bil pomočnik trenerja pri tržiški ekipi Falconstar v meddeželni B-ligi.

Pri AŠZ Jadran so Matiji Joganu izrazili dobrodošlico, obenem pa so se iskreno zahvalili Walterju Vatovcu za odlično opravljeno delo in mu zaželeli še veliko uspehov.