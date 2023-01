Novi lastniki bi v Novo Gorico pripeljali Edija Rejo

Na današnji petkovi novinarski konferenci v hotelu Perla v Novi Gorici je vodstvo nogometnega društva Gorica predstavilo tri nove nogometaše, Stevena Juncaja, Djibrila Dianessyja in Zvonimira Petrovića, ki so se članski ekipi pridružili pred začetkom drugega dela sezone. Predsednik Uroš Blažica je sicer predstavnike sedme sile obvestil, da bodo o drugih spremembah v klubu, spregovorili konec meseca, ko bodo uredili še zadnje zadeve. Že nekaj časa se namreč šušlja, da bo v Novi Gorici prišlo do zamenjave lastništva. ND Gorica, ki je lani pod okriljem še starega predsednika Harija Arčona pokrilo še zadnje dolgove po bankrotu FC Parma (okrog milijon evrov), naj bi prevzela ameriško-albanska finančna družba s sedežem v Detroitu v Združenih državah Amerike. Slednji naj bi bili tudi lastniki ameriškega nogometnega kluba Michigan Stars (na spletni strani piše, da je lastnik ameriški milijonar albansko-črnogorskih korenin George Juncaj, nogometaš Steven Juncaj je v Novo Gorico prišel prav iz kluba Michigan Stars). Novi lastniki so že obiskali Novo Gorico (sodeč po fotografiji na facebook strani Michigan Stars FC) in naj bi že vložili nekaj denarja. Investicija naj bi v prihodnje znašala okrog pet milijonov evrov. Za primerjavo: lanski proračun ND Gorica ni dosegel milijona evrov. Nov lastnik naj bi v Novo Gorico pripeljal tudi ločniškega trenerja Edija Rejo, ki je bil še do pred kratkim selektor albanske reprezentance. A Rejo bi v Novi Gorici angažirali kot team menedežerja ali neke vrste svetovalca kluba, ne pa kot trenerja. Vse skupaj pa bo jasno konec meseca.