Novi zbornik slovenskega športa v Italiji vsebuje več kot 2000 fotografij

Priložnost nagrajevanja šport in šola so izkoristili tudi za predstavitev Fotografskega zbornika slovenskega športa v Italiji, ki so ga ustvarili nekateri novinarji in športni delavci. Kot je pojasnil moderator večera Evgen Ban, ta prinaša pregled športne sezone 2024/2025 in zajema več kot 2000 fotografij športnikov in športnic, ki so v lanski sezoni nastopali za klube, včlanjene v ZSŠDI. Publikacijo so omogočili ZSŠDI, Dežela FJK in ZKB Trst Gorica s podporo nogometne zveze Lega Nazionale Dilettanti FVG in odbojkarske zveze Fipav FVG.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin je izrazil izjemen ponos, da »imamo v arhivu slovenskega športa v Italiji tako veliko delo«. »Ko sem prvič imel zbornik v roki, sem bil čustveno ganjen, na njem je 2000 mladih nasmejanih. Imamo mlade, ki imajo jasne ideje, dajmo jim zaupati,« je še dejal.

Predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič je ravno tako pohvalil novo publikacijo in izpostavil, da z ZSŠDI večkrat skupaj ustvarjajo lepe zgodbe in da si morajo v današnjem svetu pomagati in skupaj graditi boljši jutri.

V imenu deželne odbojkarske zveze Fipav je pozdravil njen predsednik Alessandro Michelli, ki je čestital mladim nagrajencem. Izpostavil je, da je vse to, kar dela ZSŠDI zelo pomembno za to območje, zato so želeli sodelovati pri projektu zbornika.