O vzponu na Višarje spet 15. maja

Belgijski in drugi tuji mediji so tik pred začetkom tritedenske dirke razširili vest, da bi bila lahko predzadnja etapa z vzponom na Višarje ogrožena zaradi logističnih težav pri sledenju kolesarjev. Zaradi ozke poti je namreč vzpon s podpornimi vozili onemogočen.

A so v petek na sestanku vodij ekip potrdili, da bodo kljub kritikam etapo vendarle izpeljali, četudi bo zapleteno in zamudno. Po poročanju organizatorjev Rcs so etapo potrdili tudi vrhovi mednarodne zveze Uci in sodniška ekipa, ki se strinjajo z logističnimi izbirami.

V drugem delu gorskega kronometra, kjer do vrha Višarij vodi osem kilometrov dolga, strma in zelo ozka pot (na nekaterih odsekih celo z 22-odstotnim naklonom), kolesarjev ne bodo mogla spremljati spremljevalna vozila z mehaniki, ampak bodo ti morali presedlati na motor. Ob vznožju vzpona bodo kolesarji lahko zamenjali kolo, vsakemu bosta sledila dva motorja, na enem bo mehanik z rezervnim kolesom na hrbtu, kar se je v preteklosti že zgodilo.

Da bodo vsi kolesarji imeli enake pogoje, bo start s Trbiža v treh valih po približno 50 kolesarjev. To bo dovolilo, da se bodo spremljevalni motorji lahko vrnili v dolino in spremljali ostale kolesarje, ki bodo čakali še na startu.

A logistične izbire organizatorjev niso sprejemljive za vse ekipe, zato bodo o tem znova razpravljali v ponedeljek, 15. maja, na prvi prosti dan.