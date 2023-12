Ob 19.30 v Kopru naš športnik 2023

Slavnostna podelitev nagrade naš športnik bo danes zvečer ob 19.30 v Protokolarni-prireditveni dvorani Sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru. Istočasno bosta radijska prenosa v živo po Radiu Trst A in Radiu Koper. Nagrado slovenskim izstopajočim športnikom na Primorskem, na italijanski in slovenski strani državne meje, podeljujejo športni novinarji in novinarke primorskih medijskih hiš (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, TV in Radio Koper in Primorske novice), ki skupno nagrajevanje pripravljajo že od leta 1984, v enotni kategoriji pa od leta 2013. Lani je prireditev bila v Kulturnem domu v Gorici v organizaciji ZSŠDI. Letos pa bo v Kopru organizacijsko breme nosila TV Koper-Capodistria v sodelovanju z Mestno občino Koper. Prireditev pa bosta prvič vodila radijski voditelj Matej Nadlišek in sodelavka Športela Jasmina Gruden. Za glasbeni vložek bo poskrbela Eva Boto. Ker bo prireditev v živo po radiu, organizatorji vabijo vse goste, da se v dvorani Sv. Frančiška v Kopru zberejo ob 19. uri. Kdo so zmagovalci, boste lahko okrog 21. ure izvedeli tudi na spletni strani www.primorski.eu.