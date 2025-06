Obstanek za Jadran!

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA (Play-out)

Petrarca Padova – Jadran 50:70 (13:18, 28:37, 45:59)

Jadran: Batich 7 (2:2, 1:2, 1:5), De Marchi 18 (0:2, 3:10, 4:6), Ban 14 (9:9, 1:6, 1:4), De Petris 0, Jakin 2 (-, 1:1,-), Gobbato 12 (1:2, 4:6, 1:1), Malalan 4 (-, 2:5, -), Karapetrović 4 (-, 2:6, -), Besedić 8 (2:2, 0:3, 2:3). Trener: Vatovec.

Jadran je na tretji tekmi zadnjega kroga play-outa v meddeželni B-ligi slavil zmago v Padovi in tako dosegel težko pričakovani obstanek. Košarkarji trenerja Walterja Vatovca, ki je že napovedal, da je bila zanj današnja zadnja tekma na Jadranovi klopi, so v Padovi začeli zelo zbrano in borbeno. Granitna obramba je gostiteljem dopustila zelo malo manevrskega prostora, medtem ko so bili košarkarji tržaškegta kluba zelo natančni in prodorni v fazi napada. Že po prvi četrtini je bilom jasno, da bo današnja tretja tekma povsem drugačna kot tekma, izpred enega tedna, ko je Padova gladko zmagala. Povrh tega sta se poškodovala in zapustila parket tako Gobbato kot Karapetrović, a soigralci so odreagirali in sploh niso vrgli puške v koruzo. Čisto nasprotno. Ob zvoku sirene so se tako jadranovci veselili težkega obstanka v zelo zahtevni meddeželni B-ligi.