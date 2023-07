Od danes abonmaji »preporoda«

Željo po prenovitvi na vseh ravneh je vodstvo Pallacanestro Trieste ubesedilo tudi v abonmajski kampaniji, ki so jo letos preimenovali v ReBirth, preporod, in v torek predstavili v Eataly. V primerjavi z lanskimi cenami so vnesli povprečno 10-odstotkov popusta, s tem da bodo letos veliko pozornost dali univerzitetnikom. Verjamejo, da so lahko mladi dobri ambasadorji, je povedal predstavnik lastnika CSG Prab Sekho. Prodaja abonmajev se bo začela danes: cene se sučejo od 950 evrov do 130, predviden je tudi abonma za under 5 (30 evrov). Abonma seveda zagotavlja fiksno ceno vsake tekme, medtem ko bodo cene posamičnih vstopnic spremenljive.

Preporod doživlja v pravem pomenu besede tudi igralski in tehnični kader. Predsednik kluba Richard De Meo je poudaril, da želijo v drugi ligi ostati čim krajši čas, zato sestavljajo ekipo za prvo ligo, ki pa bo igrala v A2-ligi. O igralcih je spregovoril včeraj tudi športni direktor Michael Arcieri, ki je z dosedanjimi potrditvami šestih igralcev zelo zadovoljen. Nazadnje so včeraj najavili ponovni prihod argentinskega košarkarja z italijanskim potnim listom Ariela Filloya, ki je zadnji dve sezoni igral v Tortoni. Med kandidati za tržaško ekipo ostaja tudi Michele Ruzzier. Arceri se je s trenerjem Jamionom Christianom in Danielom Cavalierom mudil tudi na Summer League, kjer so bili pogovori zelo plodni, zato je pred zaključkom sestave ekipe optimist. Najavil je tudi, da bodo pomočniki glavnega trenerja Italijani.