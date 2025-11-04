Od jutri spet športna priloga, po novem Šport plus

Jutri, v torek, 4. novembra, bo spet zagledala luč (medijskega) sveta torkova športna priloga Primorskega dnevnika, ki pravzaprav se ne bo več uradno imenovala tako. Odslej bo snopič torkovih športnih strani združen pod imenom Šport plus. Na osmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča na zadnji strani (jutri bo nekdanji namiznoteniški igralec Krasa Bojan Simoneta), na kateri bo še prostor za rubriki Ta je dobra in Višješolski portret (kot prvi bo dijak Slomška in vratar Domia Jari Cocevari). Na vseh drugih straneh vam bomo skušali ponuditi poglobitve, analize in intervjuje s protagonisti slovenskega športa v Italiji ter še marsikaj z lokalnega in mednarodnega športnega dogajanja. Jutri bodo v ospredju mladinski košarkarski turnir No Borders Euro Cup, Jadranova zmaga proti Oderzu, prva točka Soče SloVolleyja v državni B-ligi ter nogometni derbi kroga elitne lige v Repnu med Krasom in tržiško ekipo UFM.