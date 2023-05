Odbojkarice Kontovela Zalet napredovale v deželno D-ligo

Kontovel Zalet - Farravolo 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 26:24, 15:13)

Kontovel: Ciuch, Kovačič, Breganti, Kalin, Skerk, Gruden, Bezin (L1), Pertot, Ban, Sossi, Hussu, Ukmar, Micussi, Feri (L2). Trener: Calzi.

Odbojkarice Kontovela so po napeti tekmi z več preobrati v finalu play-offa premagale Farravolo s 3:2 in se veselile napredovanja v D-ligo.

Farravolo je že povedel 2:1 v nizih in v četrtem nizu imel zaključno žogo, a je Kontovel uspel spreobrniti potek niza in slaviti, tako da je bila zmaga še slajša.

Prvi niz je sicer zelo prepričljivo osvojil Kontovel, ki je bil boljši v vseh elementih igre, take igre pa v nadaljevanju nasprotnice niso več dovolile.

V drugem, ki je bil od začetka do konca zelo izenačen, je o zmagovalcu odločala končnica. Po 21:21 si je Farravolo zagotovil prvo zaključno žogo (21:24), ki jih je napad in as Nine Kovačič izničil (23:24), a je nato napaka na servisu dovolila, da je Farravolo izenačil v nizih 1:1. Tretji niz je bil spet izenačen vse do konca, v končnici pa so tri zaporedne napake Kontovela spet prepustile Farravolu 25. točko, ki je tako povedel 2:1 v nizih.

Najbolj razburljiv je bil četrti niz. Farravolo je po osvojenem tretjem nizu ohranil dober ritem in povedel 7:9 in še 9:11. Trener Calzi je takrat poslal v igrišče podajalko Sossi namesto Breganti, ki si je rahlo poškodovala prst, Pertot je zamenjala Ciuch, Ban pa Gruden. Nosilke so tako pridobile nekaj kisika, igralke iz klopi pa so na igrišče prinesle novo energijo. Takrat je Kontovel tudi po zaslugi več napak nasprotnic spreobrnil rezultat in povedel 17:13. A se nasprotnice niso dale in prav kmalu spet remizirale 19:19. Takrat so na igrišče vnovič stopile vse standardne igralke in vnel se je boj za vsako točko. Prvo zaključno žogo je sicer imel Farravolo 23:24, a so servis za zmago (in napredovanje) zgrešile. Pri 24:24 je nato Kontovel ohranil mirno kri in le čakal, da je Farravolo grešil. Z zmago 26:24 so tako izsilile igranje petega niza.

Tudi zadnji niz je bil zelo napet. Kontovel je sicer odlično začel in vodil vse do 12. točke (7:4, 10:8 in 12:10), ko je Farravolo z nekaj uspešnimi napadi izenačil 12:12 in še 13:13, nato pa je napaka Farravola v napadu in zaključni as Nine Kovačič ponesel Kontovel v D-ligo.

Pred finalno tekmo so odigrali tudi tekmo za 3. mesto, v kateri je bil Moraro s 3:2 (25:19, 26:28, 25:18, 16:25, 11:15) boljši od Soče Lokanda Devetak ZKB.