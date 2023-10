Odbojkarji SloVolley v Minimaxu v Tržiču

»SloVolley ZKB je dobro pripravljen na novo sezono,« je na sinočnji uradni predstavitvi članske ekipe, ki nastopa v deželni moški C-ligi, dejal trener združenega moštva Ambrož Peterlin. Moško odbojkarsko ekipo, ki sestavljajo odbojkarji matičnih društev goriške Olympie in Sloge Tabor, so predstavili v piceriji Minimax v Tržiču, nekako na pol poti med Gorico in Trstom.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin je bil oster do »drugih odbojkarskih društev«, ki niso aktivna soudeležena v skupnem projektu. »Nekateri še vedno skrbijo le za svoj vrtiček, kar ni dobro,« je poudaril Peterlin. Na predstavitvenem večeru so SloVolleyju zaželeli vso srečo še predsednik ZKB (glavnega pokrovitelja) Adriano Kovačič, predsednik deželne odbojkarske zveze Fipav Alessandro Micheli, predsednik odbojkarske zveze Trst-Gorica Paolo Manià, županja Občine Repentabor Tanja Kosmina, odbornik za šport Občine Tržič Fabio Banello, predsednik Sloge Tabor Andrej Maver in športni vodja Olympie Andrej Vogric.