Odbojkarska sobota: Olympia in Sloga Tabor v polfinalu, Soča zmagala

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Druga četrtfinalna tekma

Olympia – Mortegliano 3:0 (25:19, 25:17, 25:17), 15:11 zlati niz

Olympia: Hlede 0, Terpin 9, S. Komjanc 16, Cotič 14, Pavlović 10, Cobello 3, Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2), Luppoli nv., M. Komjanc 14, Černic 0, Corsi nv. Trener: Makuc.

Olympia je napredovala v polfinale moške C-lige in bo finale lovila proti Pordenonu. Na drugi tekmi četrtfinala je s 3:0 premagala Mortegliano, s čimer je izsilila igranje zlatega niza, v katerem je bila prav tako boljša. V primerjavi s prvo tekmo, na kateri so izgubili, je tokrat deloval sprejem, kar je omogočilo prodornejše napade, začetni udarec pa je bil tudi bolj napadalen, da so Mortegliano lažje oddaljili od mreže.

Prvi niz je bil izenačen samo na začetku. Mortegliano se je izkazal za trdoživo ekipo, ki dobro sprejema in igra hitro igro. Šele sredi niza je Olympia uspela iztržiti nekaj točk prednosti. V primerjavi s prvo tekmo je trener Makuc lahko razpolagal z obema prostima igralcema bratoma Čavdek, ki si delita naloge v sprejemu in obrambi. To se je močno poznalo, hkrati pa so tudi krilni napadalci tokrat bolje zadrževali prve napade nasprotnikov. Vse to je omogočilo, da je bil tudi napad bolj učinkovit. Olympia je povedla 14:9 in še 22:17, kar je bilo dovolj za zmago.

Drugi niz se je sicer začel z vodstvom Olympie 6:3 in še 7:5, a so Goričani s štirimi zaporednimi napakami dovolili, da se je Mortegliano približal najprej na 7:7 in nato še na 11:10. Z dvojno menjavo – vstopila sta Matija Komjanc in Jan Černic – se je Olympia s svežimi močmi prav kmalu izvlekla iz zagate. Černic je še dodatno razigral vse igralce, ki v obrambi in bloku nasprotnikov niso dobili več odpora in gladko osvojil niz.

Tretji niz bi se lahko zaključil veliko prej, a se je razvlekel tudi zaradi več napak Goričanov. Ritem Mortegliana je vseeno padel, samo v drugem delu so nasprotniki dobesedno podarili Olympii kar osem direktnih točk.

Še najbolj izenačen je bil zlati niz, v katerem je sicer Olympia v isti postavi hitro povedla s 7:0 (tri asi Tomaža Cotiča), a tudi dovolila, da se je Mortegliano približal na 12:9 in še 13:10, a so Goričani s Simonom Komjancem na čelu v končnici z napadi vendarle prevesili tekmo v svojo korist in se zasluženo veselili napredovanja v polfinale.

Sloga Tabor Eutonia – Prata 3:1 (25:23, 18:25, 25:16, 25:19)

Sloga Tabor: Gianeselli 3, Kosmina 19, Buri 22, Skilitsis 2, Sutter 3, Kante 7, Privileggi (L), Grassi 2, Smeraldi 2, Riccobon 3, Stefani 0, Antoni 5, Dessanti (L2). Trener: Manià.

Sloga Tabor Eutonia je na domačih tleh tudi na povratni tekmi premagala Prato in si tako priigrala nastop v polfinalu skupine za napredovanje. Slogi Tabor Eutonia bi bila za napredovanje dovolj dva osvojena seta, Prati pa bi pot v polfinale odprla le gladka zmaga. Zato so njeni igralci začeli zelo borbeno, odlično so servirali, branili tudi skoraj nemogoče žoge in se na vse mogoče načine upirali slogašem, tudi ko se je zdelo, da je že vse izgubljeno. Tako so na primer v prvem setu, ko so zgubljali že s 15:21, z borbeno igro izenačili na 21:21, nato še pri 21:23 in 23:23, v končnici pa je bila vendarle boljša Sloga Tabor Eutonia. V drugem setu so gostje z izrednim servisom presenetili Slogaše, ki so popustili v sprejemu in s svojimi napakami omogočili Prati, da je niz osvojila s sorazmerno lahkoto. Od tretjega seta dalje so se stvari spet spremenile, Sloga Tabor Eutonia je zaigrala spet zbrano in preprečila že v kali vse poskuse gostov, da bi spremenili potek srečanja. Po dveh osvojenih setih je bilo za Slogo Tabor Eutonia že vse odločeno in trener Loris Manià je dal možnost še tistim igralcem, ki so med sezono imeli manj priložnosti, da se preizkusijo. Svojo nalogo so vsi odlično opravili, saj so z dobro in zrelo igro nadigrali nasprotnika.

Loris Manià je tako strnil svoje občutke po tekmi: »Danes je bil naš cilj le eden, to je osvojitev vsaj dveh setov in preboj v polfinale. To je tudi uspelo, čeprav igralcem ni šlo vedno vse od rok, predvsem sprejem je bil nekoliko slabši kot v torek na gostovanju. Zelo sem zadovoljen s četrtim setom, v katerem so igrali mlajši, ki so dokazali, da so povsem enakovredni ostalim in da smo res enakovredna ekipa.«

Slogo Tabor Eutonia čaka v polfinalu Futura iz Cordenonsa. Prva tekma bo že med tednom, dan pa ni še določen. (inka)

Play-out

Altura – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (14:25, 18:25, 22:25)

Soča: Devetak 11, Černic 5, Persoglia 11, Delle Case 11, Manfreda 15, Margherito (L), Makuc 12, Venuti nv, Cotič nv. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Sacile 0:3 (7:25, 9:25, 12:25)

Soča: Scocco 2, Cotič 1, Komic 4, Ferfoglia 1, Piva 5, Gruden 1, Menis 1, Soprani 1, Falzari 0, Birri (L1), Colja 0, nv. Berzacola, Deiuri, Kovic (L2). Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Pradamano – Naš prapor 3:0

Naš prapor: Bajt 1, Sanzin 6 , Devetak 6, Boškin, Feri 8, Valentinčič 5, Medeot 15, Sfiligoi (L), Devinar, Juren.