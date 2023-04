Odbojkarska sobota: pomembna zmaga Soče

MOŠKA C-LIGA

Skupina za obstanek

Fincantieri – Soča 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 22:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Juren 14, Persoglia 9, Černic 6, Devetta 2, Makuc 10, Vižintin 21, Čevdek (L1), Venuti (L2), Miklus 0, Boškin, Antoni, Manfreda, Conte in Hlede nv. Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Martignacco 3:1 (25:9, 22:25, 25:11, 25:15)

Zalet: Vattovaz 4, Stergonšek 8, Winkler 12, Tromba 3, I. Misciali 14, Furlan 3, Lovriha (L), Grilanc 1, Giurda 6, Surian 6, F. Misciali 14. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je proti nižjepostavljenemu Martignaccu zasluženo zmagal. Kot kažejo izidi posameznih nizov, je bila premoč igralk združene ekipe očitna v vseh nizih z izjemo drugega, v katerem je padec koncentracije naredil svoje. V tem delu je bil Zalet sicer še v končnici zelo blizu Martignaccu, a mu je naposled prepustil zmago.

Ves čas je dobro deloval servis, sprejem in blok, tudi v napadu so bile igralke Zaleta zelo prodorne. Pred zadnjima dvema nastopoma je bil zelo spodbuden tudi povratek po poškodbi Vanesse Giurda in Francesce Misciali, ki sta stopili na igrišče in dobro opravili svojo nalogo. K zmagi so tokrat prispevale res vse igralke.

Zalet pred zadnjima dvema krogoma ohranja 4. mesto.