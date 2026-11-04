Tržaški Slovenki zlati na EP v razredu nacra 15

Na evropskem prvenstvu v jadralnem razredu nacra 15, ki je bilo prejšnji teden v Barceloni, sta tržaški Slovenki Nina Cittar in Julija Albrizio osvojili zlato kolajno.

Nina Cittar (Società Triestina Sport del Mare) je tekmovala v dvojici z Mattio Di Martinom (SV Barcola Grignano). Tržačana sta osvojila prvo absolutno mesto in prvo mesto v starostni skupini U19. Julija Albrizio, ki je prav tako članica društva Società Triestina Sport del Mare, pa je bila na jadrnici skupaj s Simonejem Oterijem. Na absolutni lestvici sta zasedla peto mesto, med U17 pa sta bila prva.

Julija Albrizio (na krmi) je bila do predzadnjega plova zadnji dan na 3. absolutnem mestu, kjer je med drugim v posameznih plovih dosegla tudi eno absolutno prvo in drugo mesto, toda je v zadnjem plovu imela smolo zaradi pretrgane vrvi »jennakerja«. Kljub temu je utegnila dokončati plov, a je zaradi tega zdrsnila s stopničk in končala na 5. absolutnem mestu, le 4 točke razlike s tretjim.

Mattia Di Martino (krmar) in Nina Cittar (flokistka) sta tako na najboljši način zaključila bogato sezono uspehov s tremi zlatimi kolajnami: po svetovnem prvenstvu v Plymouthu in državnem prvenstvu v Monfredoniji še tretja zlata medalja na evropskem prvenstvu.

V tem prvenstvu je tekmoval tudi tržaški Slovenec Luka Skabar (prav tako član društva STSM) v dvojcu z Raffaelejem Sancinom. Osvojila sta 34. mesto.