Odbojkarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila kondicijskega trenerja Maria Ciacia pri Slogi in Slogi Tabor in trenerja ženskega odbojkarskega prvoligaša Luka Koper Zorana Jerončiča, preko video povezave se je v pogovor vključil Sočin trener Lucio Battisti. Kolesarja Miran Bole in Simon Gergolet sta komentirala zmago Primoža Rogliča na španski Vuelti, sodelavka Jasmina Gruden je obiskala jahače JD Dolga Krona in pohodnika Vojka Slavca iz Boljunca. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil bivši odgovorni urednik Primorskega dnevnika Aleksander Koren.

