Neverjetna Celinova trojka v zadnji sekundi za zmago Brega

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (zlata - rdeča skupina)

Ronchi – Bor Radenska 75:64 (15:12, 34:32, 51:48)

Bor: Gallocchio 11 (2:2, 3:3, 1:6), Comar 2 (0:2, 1:4, 0:2), Pizziga 6 (2:2, 2:6, -), Sosič 11 (1:1, 2:2, 2:3), Zettin 10 (2:3, 4:8, 0:1), Strle 6 (2:3, 2:5, -), Venturini 9 (4:6, 1:4, 1:2), Lettieri 0 (-, 0:3, -), Finatti 8 (3:4, 1:3, 1:8), Savoia in Skoko nv. Trener: Krčalić.

Močno oslabljeni Bor Radenska, ki se je med tednom zaradi bolezni in službenih obveznosti ubadal s številnimi odsotnostmi, je v petem krogu zlate - rdeče skupine deželne divizije 1 utrpel prvi poraz v drugem delu sezone. V Romjanu je proti Ronchiju klonil s 75:64.

Kračalićevi varovanci so bili ves čas v podrejenem položaju, vseeno pa držali stik z gostitelji. Sredi tretje četrtine so tudi uspeli izenačiti, to pa je bilo tudi vse, kar so zmogli. V zadnjih desetih minutah tekme so tržaški peterki dokončno pošle moči, tako da je nato moštvo iz Ronk slavilo z 11 točkami prednosti.

»Odigrali smo zelo slabo tekmo. Med tednom je Finatti zbolel za trebušno gripo, Sosič ni treniral zaradi službenih obveznosti, Pizziga pa je danes igral poškodovan. Temu gre prišteti še odsotnosti Možine in Brancatija, ki je zaradi poškodbe kolena najbrž že zaključil letošnjo sezono. Zaprosili smo za preložitev tekme, ampak Ronchi v to ni privolil. V takih pogojih je težko igrati zbrano. Enostavno smo bili brez moči in potegnili krajši konec,« je po tekmi razočarano dejal Borov trener Saša Krčalić.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (drugi polfinale tržaške skupine)

Breg SV Impianti – Sokol Franco 59:56 (16:10, 24:28, 40:38)

Breg: Maurel 2, Zeriul 0, Nadlišek 0, Smotlak 3, Celin 20, Filipac 0, M. Terčon 5, Fonda 5, D. Terčon 9, Gregori 6, Devcich 3, Mucci 6. Trener: Oberdan.

Sokol: Ušaj 17, Sossi 2, E. Malalan 15, Albanese 2, Mandić 0, Furlan 2, Terčon 0, Lopreiato 0, Gerin 3, Gutty 8, M. Malalan 4, Perčič 5. Trener: Kapo.

Povratni polfinalni derbi tržaške skupine deželne divizije 2 med Bregom SV Impianti in Sokolom Franco se je končal z razburljivo zmago dolinskih košarkarjev z 59:56. Breg se je tako uvrstil v pokrajinski finale, v katerem se bo pomeril z zmagovalcem sredine tretje tekme drugega polfinalnega obračuna med Barcolano in miljsko Venezio Giulio.

Odločitev o zmagovalcu sinočnjega slovenskega obračuna v telovadnici šporntega centra Silvano Klabjan je padla v zadnji sekundi, ko je Bregov branilec Diego Celin zadel neverjetno trojko. Pred tem je 15 sekund pred koncem za izenačenje pri 56:56 zadel dva prosta meta Sokolov košarkar Erik Malalan. Breg je imel tako na razpolago še zadnji napad. Najprej se je Celinov met po prodoru na koš odbil od obroča, Sokolova obramba pa je zatem blokirala met domačega kapetana Damjana Smotlaka. Manj kot tri sekunde pred koncem je žoga spet šla v roke Celina, ki je s kakih devetih metrov sprožil zadnji met. Žoga se je odbila od table in šla skozi obroč, kar je sprožilo nepopisno veselje med domačimi košarkarji in navijači.