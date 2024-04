Zaletu ZKB FerroJulia še zadnje tri točke, SloVolley po petih nizih

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Rizzi Volley 3:0 (25:12, 30:28, 25:23)

Zalet: Vattovaz, Vigini, F. in I. Misciali, Giurda, Furlan, De Walderstein (L1), Surian 0, Gulich 0, nv. Tromba, Vidoni, Stergonšek, Močnik (L2). Trener: Privileggi.

Odbojkarice Zaleta ZKB FerroJulia so nastope v letošnji sezoni končale tako, kot so si želele: z zmago pred domačimi zvestimi navijači. Prvi niz je sicer napovedoval lažji razplet, saj so ga igralke Zaleta osvojile zelo suvereno in nasprotnicam Rizzi Volleya dovolile le 12 točk. V nadaljevanju pa so tudi gostije pokazale več, tako da se je vnel boj za vsako točko. V končnicah so bile varovanke trenerja Nicholasa Privileggija vsekakor bolj prisebne in vsakič zaključile niz v svojo korist.

Z zmago s 3:0 in novimi tremi točkami je Zalet sezono zaključil na 4. mestu.

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Altura 3:2 (23:25, 25:19, 25:14, 26:28, 15:8)

SloVolley ZKB: Antoni 7, Giusto 18, Jereb 2, Komjanc 14, Riccobon 0, Terpin 26, Margarito (L1), Dessanti (L2), Buri, Castellani 0, Jeric 8, Kosmina, Skilitsis 0. Trener: Peterlin

SloVolley ZKB ostaja nepremagan v prvenstvu, je pa sinoči v Repnu Alturi prepustil točko, kar je nekoliko presenetljivo. Resnici na ljubo SloVolley ZKB ni zaigral najbolje, oziroma preveč nihajoce. Po drugi strani je Altura, ki ni imela kaj izgubiti, odigrala svojo tekmo, povsem logično pa je tudi, da proti boljšemu nasprotniku vsi igrajo dobro.

Igralci SloVolleya ZKB so tekmo začeli nerazumljivo živčno, zelo zakrčeno, kar je privedlo do nepotrebnih napak, kar je nasprotnik seveda izkoristil. SloVolley ZKB je zadnjič vodil pri 13:12, potem pa je le lovil Alturo, ki se ni pustila presenetiti. Od drugega seta dalje so se domači igralci umirili, začeli diktirati svoj ritem in brez težav osvojili drugi, še bolj gladko pa tretji set. Tudi v četrtem je kazalo na uspeh, saj je bil SloVolley, kljub zelo izenačeni borbi, stalno v rahli prednosti, v končnici pa povedel že s 24:22. Altura se ni predala, izkoristila negotovosti v domači ekipi in stanje v setih izenačila. Odločal je tako peti set, ki je bil izenačen le na začetku, nakar so pobudo prevzeli igralci SloVolleya ZKB in povsem zaslužno tudi zmagali.

Trener Ambrož Peterlin: »Škoda za četrti set, ki je bil skorajda že v naših rokah, a tako je pač bilo. Vsekakor je to šesta zmaga v play-offu (poleg osemnajstih v rednem delu prvenstva), manjkata nam še dve tekmi, vse pa je odvisno od nas samih.« (Inka)

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – Staranzano 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 22:25)

Kontovel: Kovačič 21, Gruden 9, Grilanc 1, Kalin 12, Skerk 2, Ciuch 18, Bezin (L), Pertot 1, Hussu 0, nv. M. Ban in Kneipp. Trener: Calzi.

Mossa – Mavrica Mucci (25:18, 25:18, 25:13)

Mavrica: G. Marangon 1, Tomsič 1, Contino 7, Mazzoli 3, Benedetti 3, N. Volčič 10, Komic 4, A. Volčič 0, Tognolli 0, Buna 0, nv. N. Tomsič, Ferfolia, D’Amelio (L1), E. Marangon (L2). Trener: Quarta