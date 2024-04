Več kot 70 razstavljavcev bo še danes poskrbelo za cvetlično terapijo

Preobrazba svetoivanskega parka iz zaprtega prostora, v katerem so se zdravili duševni bolniki, v kraj, v katerem sobivajo izobraževalne in zdravstvene ustanove, gledališče in obrtne dejavnosti, je bila v središču nove izdaje priljubljene spomladanske prireditve Horti Tergestini. Ta letos doživlja 18. izdajo, v vseh teh letih pa se je prodajne razstave cvetja in vrtne opreme udeležilo na tisoče obiskovalcev. Včerajšnji dan se je začel obetavno, razstavljavci pa upajo, da bodo dober obisk beležili tudi danes.

Letošnja polnoletna izvedba je posvečena stoletnici rojstva Franca Basaglie, psihiatra, ki je zaslužen, da se je v Trstu začel proces deinstitucionalizacije, ki je pritegnil številne mlade psihiatre, socialne in zdravstvene delavce, študente in aktiviste z vsega sveta. Ustvarilo se je gibanje, ki je doseglo zaprtje psihiatričnih bolnišnic za dolgotrajno zdravljenje in vzpostavitev oskrbe v skupnosti. O Basaglievi revoluciji in transformaciji svetoivanskega parka, v katerem so bile nekoč samo stavbe za zdravljenje duševnih bolnikov, sta govorila nepredsednica združenja Conferenza Basaglia Giovanna Del Giudice in predsednik socialne zadruge Agricola Monte San Pantaleone Giancarlo Carena.

Slednji, ki prireditev Horti Tergestini prireja od vsega začetka, je dejal, da je Basaglia v svetoivanskem parku dokazal, da je nemogoče mogoče in da je norost mogoče zdraviti na drugačen, odprt način. Carena je natančno opisal preobrazbo, ki jo je park doživel v zadnjih letih.

S temi besedami se je tudi uradno začela 18. izdaja cvetlične prireditve. Več kot 70 razstavljavcev iz različnih krajev Italije in tudi iz tujine bo poskrbelo za cvetlično terapijo. Razstavljeno cvetje navdihuje, pomirja in zmanjšuje stres. To so v parku povedali obiskovalci, ki smo jih zmotili med nakupovanjem. Mlajša obiskovalka nam je tako dejala, da so za njo cvetje in zelenje hrana za dušo. O moči cvetk je spregovorila starejša gospa, ki je dejala, da moč cvetja lepo pooseblja rek, da za vsako tegobo raste cvet.

