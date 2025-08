Slovenska košarkarska reprezentanca je pred dobrima dvema tednoma z uradnim zborom začela priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 27. avgusta. V širšem seznamu je edini debitant 19-letni Ankarančan Vit Hrabar, član španskega prvoligaša Baskonie. Hrabar, ki je bil letos tudi član slovenske mladinske selekcije U19, ki je osvojila bron na SP, je sicer letos igral v španski tretji ligi v ekipi Club Baloncesto Clavijo iz Logroña.

Kako ste preživeli prvi del priprav?

Čutiš neko otroško veselje. Odkar igraš košarko, sanjaš, da boš v članski reprezentanci. To so sanje, ki so se izpolnile. Morali bomo pokazati še večjo borbenost in željo ter da se lahko borimo s starejšimi. Dal bom vse od sebe, da se bom na koncu prebil med dvanajsterico. Prvi teden smo bili na Rogli, drugi pa smo trenirali v Stožicah. V petek nas ravno v ljubljanski dvorani čaka prva prijateljska pripravljalna tekma proti Nemčiji.

Ste morda že poznali starejše soigralce?

Niti ne. Šele sem jih spoznaval, saj sem bil prvič z njimi. A ni bilo nikakršnih težav. Če jih spoštuješ, tudi oni tebe spoštujejo in ti pomagajo.

Ali ste se sploh odpočili, saj ste šele pred nekaj tedni po dolgi sezoni zaključili mladinsko svetovno prvenstvo ...

Recimo, da odpočil se nisem. A ni problem, tu sem, ker si to želim. Za to treniram in se vsak dan trudim (se zasmeje).

Tretje mesto je bilo največ, kar ste lahko osvojili na SP U19?

Realno je Nemčija, ki nas je premagala v polfinalu, res boljša ekipa. A prepričan sem, da mi nismo veliko slabši in v kratkem jih bomo sigurno premagali.

Kako bi ocenili svoje nastope?

Bom zelo pošten. Kar se tiče mojega individualnega nastopa, lahko mirne duše povem, da je bilo to moje najslabše prvenstvo. Žal sem imel en teden pred začetkom svetovnega prvenstva težave s kolenom, tako da sem vseskozi igral v krču.

Kam pa lahko meri članska reprezentanca Slovenije na EP?

Imamo ekipo, ki lahko doseže kolajno. A ne bo lahko. Dobrih ekip je veliko. Pa tudi enega samega favorita ni.