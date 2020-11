Odšel je Ettore Trevisan

Včeraj (v četrtek) je v 92. letu starosti v Trstu umrl tržaški nogometaš in nato trener Ettore Trevisan, brat napadalca Triestine, Genoe in italijanske državne reprezentance Guglielma »Mema« Trevisana (letnik 1918, umrl je let 2003). Ettoreja, ki je bil prav tako nogometaš Triestine in je nato kot selektor popeljal Haiti na svetovno prvenstvo ter je bil kot trener Olympiacosa grški državni prvak, smo za Primorski dnevnik intervjuvali 7. julija 2004, ko je še kot 75-letnik vodil in upravljal trgovino čevljev v tržaškem mestnem središču.

V prilogi si lahko preberete takratni intervju, ki smo ga naslovili »Sin škedenjske krušarice popeljal Haiti na SP«.