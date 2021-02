Olimpijske igre potrjene, bržkone pa v novi različici

Zaradi koronske pandemije preložene poletne olimpijske igre Tokio 2020, ki so na programu od 23. julija do 8. avgusta, bodo potekale ne glede na položaj z novim koronavirusom, je danes zatrdil predsednik organizacijskega odbora Yoshiro Mori. Slednji je odločno zavrnil vse dvome glede izvedbe iger, ki se pojavljajo. »Z gotovostjo lahko zatrdim, da bomo olimpijske igre pripravili. Ne glede na to, kako se bo razvijala koronska pandemija,« je dejal na sestanku organizatorjev iger z japonsko vlado.

»Moramo preseči razpravo o tem, ali jih bomo izvedli ali ne. Gre samo za to, na kakšen način jih bomo organizirali. Ob tej priložnosti raje razmislimo o novi različici olimpijskih iger,« je dodal Mori na sestanku z vlado, ki tako kot organizatorji vztraja, da se igre lahko varno priredi kljub naraščajočim okužbam s covidom-19 po vsem svetu, tudi na Japonskem.

Jutri bodo predvidoma organizatorji predstavili nadaljnje podrobnosti obsežnih protiukrepov proti koronavirusu, ki so jih zasnovali za igre.